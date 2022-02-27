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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحافظ على وحدة أراضينا.. رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره البيلاروسي

زيلينسكي
زيلينسكي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الأحد"، عن تفاصيل مباحثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول سبل التوصل إلى تهدئة للأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز": "المحادثات كانت بناءة وموضوعية لكن أبلغت نظيري البيلاروسي بأنني لا أريد أن تدخل قوات من بيلاروسيا إلى أوكرانيا وأكد لي ذلك".

وأضاف: " لا نتوقع التوصل إلى نتيجة في اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي، وهدفنا هو المحافظة على وحدة أراضينا".

وصباح اليوم، أعلن الكرملين أن وفدًا روسيًا وصل إلى بيلاروسيا للتفاوض مع الجانب الأوكراني، وكان يضم  ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة الرئاسية.

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وبعد ذلك، قالت وكالات روسية،  إن أوكرانيا وافقت على إرسال وفد لمدينة جوميل ببيلاروسيا لعقد مباحثات مباشرة، وهو ما أكدته كييف ذلك بعد ساعات من الإعلان، ثم قال الرئيس الأوكراني يقول إن الوفدين الأوكراني والروسي سيلتقيان بلا شروط مسبقة.

ودخلت إسرائيل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا عبر اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "تحدث بينيت، ظهر الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا".

وكان قد سبق أن رفض زيلينسكى عرضا للكرملين للاجتماع في بيلاروسيا كمكان مناسب، مشيرا إلى حقيقة أن روسيا شنت غزوها بشكل جزئي انطلاقا من ذلك البلد.

يأتي الإعلان عن المحادثات فى الوقت الذى أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع "أسلحة ردع" البلاد في حالة تأهب خاص، دون أن يشير إلى الأسلحة النووية على وجه الخصوص.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع، الأحد، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتفرقة في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا، ومحيط العاصمة كييف.

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