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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ارتفاع مستويات الإشعاع.. اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية بشأن أوكرانيا

تشرنوبل
تشرنوبل

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن دبلوماسيين، أن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا طارئا بشأن الوضع في أوكرانيا يوم الأربعاء القادم.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن دبلوماسي رفيع، فإن بند جدول أعمال الاجتماع سيكون “تداعيات السلامة والأمن والضمانات للوضع في أوكرانيا”. 

وقال دبلوماسي آخر لـ”رويترز”، إن الاجتماع عقد بدعوة من كندا وبولندا بناء على طلب كييف التي ليست عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبلغت وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية يوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فقدان السيطرة على المنشآت النووية والإشعاعية في المنطقة المحظورة بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

بدوره، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، القوات الروسية والأوكرانية إلى الامتناع عن الأعمال التي تهدد سلامة المفاعلات النووية في المحطة.

في وقت سابق من ذلك اليوم، سيطرت وحدات من القوات المحمولة جواً الروسية بشكل كامل على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا.

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ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، توصلت القوات الروسية والأوكرانية إلى اتفاق المحطة بشكل مشترك لضمان عدم تمكن المنظمات الإرهابية من الاستفادة من الوضع الحالي في أوكرانيا لتنظيم هجوم نووي.

وكانت وكالة الطاقة النووية في أوكرانيا، أعلنت يوم الجمعة، رصد مستويات أعلى من المعتاد للإشعاع في منطقة محطة تشرنوبل النووية، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

وقالت هيئة التفتيش الحكومية التنظيمية النووية في أوكرانيا، إنه تم الكشف عن مستويات أعلى من إشعاع "جاما" في منطقة تشرنوبل.

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