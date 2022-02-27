خبراء: حظر نظام سويفت العالمي عن روسيا سيؤثر سلبا على دول الغرب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن قطع اتصال جميع البنوك الروسية الخاضعة بالفعل للعقوبات، بنظام سويفت.

ووافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة على تنفيذ هذا الإجراء ردا على 'العملية الخاصة' لروسيا في أوكرانيا.

ويقول سورانجالي تاندون، الأستاذ المساعد في المعهد الوطني للمالية العامة والسياسة ومقره دلهي: 'إن إزالة البنوك الروسية من نظام سويفت يعني أنه يمكن أن تستمر المعاملات، إلا أن وسائل الاتصال ستصبح أبطأ'.

وأضاف أنه 'من أجل التنبؤ بالتأثير ، من المهم تقييم عدد البنوك التي تستخدم حاليًا SWIFT وحجم المعاملات التي تتم من خلالها.'

يشار إلى أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) هي منظمة مستقلة مقرها بلجيكا تعمل كنظام مراسلة داخلي بين أكثر من 11000 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة. قد يتم فصل العديد من البنوك الروسية الكبرى ، بما في ذلك Sberbank و VTB ، عن النظام في الأيام المقبلة.

كما التزم الزعماء الغربيون 'بفرض إجراءات تقييدية تمنع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير عقوباتنا'.

وصرح بنك Vnesheconom الروسي (VEB) أنه بعد فصله عن SWIFT ، ستتحول الأمة إلى نظام الرسائل المالية (SPFS) للبنك المركزي الروسي والقنوات البديلة.

ويقول تاندون: “في عام 2014 ، بدأت روسيا بالفعل التحول إلى نظام الدفع البديل الخاص بها المسمى SPFS وإلى الحد الذي يتم فيه استخدام هذه البنوك للمدفوعات عبر الحدود ، فإن تأثير العقوبات الحالية لن يكون له التأثير المقصود”.

ووفقًا لموقع الويب الخاص بالبنك المركزي الروسي ، تم إدراج ما لا يقل عن 331 بنكًا ، محليًا وأجنبيًا ، كمستخدمين لنظام SPFS.

وقال أندريه كليموف ، رئيس صرحت لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد للصحافة: “لا يشكل انسحاب روسيا من نظام سويفت تهديدًا على الداخل، بل يحفز انتشار الروبل كعملة دولية ، وفي نفس الوقت يقلل من إمكانية سيطرة الغرب المدمرة على عملياتنا الاستيطانية”

وفي الوقت نفسه ، سيؤدي إخراج روسيا من نظام SWIFT إلى إبطاء الصادرات والواردات وتدفقات رأس المال بين الدولة وشركائها.

وقال تاندون إن هذا سيعود بنتائج عكسية على الدول الأخرى، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ، التي تحافظ على التجارة أو تعتمد على إمدادات الطاقة من روسيا.

وأوضح: 'يمكن أن يكون لانقطاع العرض بسبب مواطن الخلل في السداد عواقب وخيمة على الشركاء التجاريين'. علاوة على ذلك ، ستتأثر الشركات الأجنبية العاملة في روسيا سلبًا أيضًا.

ووفقًا للمراقبين الدوليين، يتفاقم الوضع بسبب حقيقة أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا بسبب الآثار السلبية لوباء COVID وتدابير الإغلاق المصاحبة. في غضون ذلك ، تعاني اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا من ارتفاع معدلات التضخم مع تزايد أسعار الطاقة التي تهدد بتسريع وتيرة التضخم أكثر.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تؤدي إلى موجة من أزمات الديون بين اقتصادات العالم الثالث ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.



هل يمكن أن تتحدى أنظمة الدفع الجديدة هيمنة SWIFT؟

لا يمكن استبعاد أن تحول روسيا إلى نظام الرسائل المالية الخاص بها يمكن أن يشجع دول عدم الانحياز الأخرى على البحث عن بديل لأنظمة المعاملات التي يقودها الغرب والتي قد 'تتحدى في النهاية هيمنة SWIFT في الأسواق المالية الدولية' ، وفقًا لكريستوفر بوفيس ، أستاذ قانون الأعمال الدولي في جامعة هال.

ويمكن أيضًا استخدام الكتل الكبيرة كمنصات لأنظمة المعاملات البديلة. إحداها هي مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 3.23 مليار نسمة ، أو أكثر من 40 في المائة من سكان العالم.