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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر خرائط أماكن شقق مشروع جنة بطرح الإسكان الجديد في 5 مدن

وحدات مشروع جنة
وحدات مشروع جنة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروع جنة مصر عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg.

 

ننشر خرائط أماكن شقق مشروع جنة بطرح الإسكان الجديد في 5 مدن مصرية

الإسكان تعلن آخر موعد للتقديم فى شقق جنة وسكن مصر ودار مصر

جنة مصر| سعر المتر بكل منطقة وثمن الشقة والمساحات

يتضمن الطرح الجديد لمشروع جنة مصر  وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.


خرائط أماكن شقق مشروع جنة بطرح الإسكان الجديد في 5 مدن مصرية

 

ويشمل مشروع جنة مصر خمس مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، فى مناطق الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

 

وحدات جنة مصر بمدينة الشروق

وتشمل كراسة الشروط مشروع جنة مصر  طرح  300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.

أماكن وحدات جنة بالشروق


وحدات جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة


وتشهد مدينة القاهرة الجديدة عدد 1104 وحدات سكنية  ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا .

أماكن وحدات جنة بالقاهرة الجديدة

 


وحدات جنة مصر فى مدينة المنيا

ويتم طرح 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

أماكن وحدات جنة بالمنيا

 

وحدات جنة مصر فى مدينة 6 أكتوبر

طرح 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

أماكن وحدات جنة ب6أكتوبر


وحدات جنة مصر فى مدينة العبور

 

وفى مدينة العبور سيتم  طرح 69 وحدة سكنية  يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.

 

أماكن وحدات جنة بالعبور 
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