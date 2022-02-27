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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج يكشف سيناريوهات عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. فيديو

صدى البلد

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه لا يمكن لرئيس أن يتخذ قرارًا بشكل منفرد، لافتًا إلى أن أمريكا سربت العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها على موسكو حال مهاجمة أوكرانيا؛ وهو الأمر الذي ظهر جليًا عندما اتخذت موسكو قرار الحرب؛ بعدما ظهر أنه مدروس بعناية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن روسيا أكدت أنها قادرة على التصدي للعقوبات الاقتصادية؛ مؤكدًا أنه بعد دراسة هذا الأمر «انطلق بوتين لهذه العملية بعد التأكيدات العسكرية على القدرة على خوض الحرب».

واعتبر اللواء سمير فرج، أن ما يحدث، حاليًا، هو عودة للتاريخ؛ مستشهدًا بأزمة الصواريخ الكوبية التي وقعت عام 1962 عندما زرع الاتحاد السوفيتي صواريخ نووية في كوبا الدولة الواقعة على الحدود مع أمريكا؛ مقابل سحب أمريكا صواريخ نووية من تركيا.

وأوضح أن محاولة أوكرانيا دخول حلف الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو؛ وذلك بسبب جلب قوات حلف الناتو على الحدود الأوكرانية الروسية «علشان كدة بدأت روسيا تحشد قواتها؛ وبدأت تهدد»، لافتًا إلى أن كلا الطرفين وصلا إلى حافة الهاوية.

ولفت إلى أن حرب المدن تعتبر مقبرة الجيوش، لافتًا إلى أن الرئيس بوتين يعلم أن العاصمة كييف لن تسقط إلا إذا انهارت الدولة الأوكرانية «الروس نفذوا في الأيام الأولى من القتال زي الكتاب ما بيقول».

وأشار إلى أن روسيا أطلقت 2000 صاروخ باليستي وصواريخ كروز استهدفت البنية التحتية العسكرية لتدمير 70% من الدفاع الأوكراني؛ وهو ما منحهم سيطرة على الأجواء الأوكرانية «ما يحدث في روسيا ليس نزهة».

وأكد أن السيناريو المقبل سيتمثل في بدء مباحثات بين روسيا وأوكرانيا على الحدود بين روسيا وبيلاروسيا «ستطلب موسكو من كييف أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة ولا تنضم لحلف الناتو، ورفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا».

وفي سياق آخر، استعرض اللواء سمير فرج، تقريرًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تناول بالشرح تهديد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، والذي جاء في البند الـ 27 من هذا التقرير الحديث عن انخفاض نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس ومن 2019 لم تقم هذه العناصر بعمليات إرهابية في مصر «ويرجع الفضل لعمليات مكافحة الإرهاب التي قام بها الجيش المصري».

وأكد المفكر الاستراتيجي، أن مصر زادت الاستثمارت العامة في سيناء في مجال النقل والإسكان «والرئيس السيسي قال منذ توليه المهمة إن تأمين سيناء ليس بالقوة العسكرية؛ إنما بالتنمية لذلك تم تطوير بحيرة البردويل وميناء العريش والأنفاق والطرق الجديدة ومحطة مياه بحر البقر».

أحمد موسى على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى الاتحاد السوفيتي روسيا وأوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا صواريخ نووية

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