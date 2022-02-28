حمادة صدقي: الأهلى واجه الهلال بدون أنياب ومواجهتى المريخ فرصة لتصحيح المسار

يرى حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي واجه الهلال السوداني بدون أنياب وفقد ننقطتين بسهولة غريبة، موضحا أن فريق صن داونز فقد بعض النجوم ومع ذلك مستواه تطور في السنوات الأخيرة وأهم ما يميزه هو انهاء الهجمات.



وتابع صدقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "اختيار المريخ السوداني خوض مبارياته في القاهرة يصب في مصلحة الأهلي، لكن المريخ هو أقوى المنافسين ويلعب كرة واقعية وكان الأخطر أمام صن داونز وهجوميا ودفاعيا هو أفضل من الهلال السوداني".



وواصل صدقي: "الأهلي يملك حظوظ التأهل لو استغل مباراتي المريخ وحقق فيهما الفوز، وصن داونز تطور كثيرا ويمتاز بسرعات كبيرة في التحولات الهجومية، وهزيمة الأهلي يتحمل جزء منها موسيماني بتبديلاته الغريبة وتوقيتاتها الأغرب".



وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: "الدفع بالمهاجم حسام حسن في توقيت مباراة صن داونز تصرف غير جيد من موسيماني لأنه أفقد اللاعب الثقة بنفسه، ومحمد شريف يجب أن يراجع نفسه ويراجع علاقته بالمدرب موسيماني ويتم تأهيله نفسيا بما يخلق له دوافع للعودة مرة أخرى لهوايته التهديفية".