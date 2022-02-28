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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مش هحل" للرابر أبو الأنوار تريند رقم 1 على اليوتيوب

ابو الانوار
ابو الانوار

تصدر الرابر أبو الانوار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح اغنيته الجديدة “مش هحل" عبر قناته على YouTube.

 

تقول كلمات الاغنية: “مش هحل .. القمة بتاعتي يابا ومش همل .. نايم علي فلوسي كدا برو ولابس شانل .. ومش بغل .. حبه تلاقي وشي بوستر فيلم”.

 

‏يذكر أن أبو الأنوار، مغني راب مصري ظهر علی ساحة الراب بأسلوب مميز وتراكات خاصة به، وفي فترة قصيرة حقق نجاحات عديدة وبرز اسمه ضمن ابرز نجوم الراب في مصر.

وكان مروان موسى قد طرح بداية يناير الماضي تراك "سخنت جامد"، الذي يحتل حاليا المرتبة الثامنة في قائمة تريند يوتيوب، وحقق أكثر من 600 مليون مشاهدة، ويحمل الكثير من الانتقادات للمغني أبو الأنوار. 

وخلال يومين أصدر أبو الأنوار تراك "العباسية" الذي ينتقد فيه أعمال مروان موسى خاصة أغنية "مكهرب". 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد عدد من مغنيي الراب بعضهما وأعمالهما الأخيرة وعلى رأسهم عفروتو وأبيوسف.

"الدس" هي طريقة معروفة لدى محبي ومغنيي الراب، يصدر فيها كلا منهما أغنية أو "تراك" تحمل من الألفاظ والانتقادات العديد من الإهانات تجاه بعضهما، لكن في الوقت نفسه تبرز قدراتهما الفنية على ابتكار كلمات وإيقاع موسيقي بصورة سريعة للرد. 

 

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