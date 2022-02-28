الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني والمقامة بينهما بملعب بتروسبورت في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



جاء الشوط الأول قويا من قبل سيراميكا كليوباترا والذي نجح في الاستحواذ على الكرة وأضاع لاعبوه العديد من الأهداف.



ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - محمد حسن - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - كوامي بونسو - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى ميسي.



ويلعب إيسترن كومباني بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح



خط الوسط: أحمد داهش - عبد العزيز موسى -محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب

الهجوم: عماد ميهوب - بليل آيت مالك

البدلاء :

عمرو حسام - حسام حسن - صابر الشيمي - أيمن غباشي -عادل نيمار - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق -أحمد تمساح - محمود نعيم .

