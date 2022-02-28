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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: لدينا رصيد كبير من الغاز المسال.. ونسعى لنكون مركزا إقليميا لتصديره

النائبة ايفلين متي
النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تحقيق رصيد كبير من الغاز المسال وذلك بسبب خطتها الطموحة بأن تصبح من أكبر مورديه على مستوي العالم والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن مشروعات إسالة الغاز بدمياط تسير بأعلى مستوى لا سيما بعد تطوير الميناء الخاص بالمحافظة وإنشاء مناطق حرة، معقبة " دمياط من أوائل المحافظات اللي اشتغلوا فيها بأعمال الغاز ودلوقتي الخط من دمياط لإسكندرية يشمل العديد من المصانع العاملة بهذا المجال".

و ناشدت عضو لجنة الصناعة، بضرورة حصر احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل دقيق حتي يتم توفير فائض احتياطي يؤخذ في الاعتبار لتلبية احتياجات الدولة من هذا المورد خاصة في ظل جهود مبادرة حياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي بمختلف القرى .

وتابعت البرلمانية، أننا بالطبع مؤهلون للتصدير وزيادة الشراكات الأجنبية في ظل ارتفاع أسعاره عالميا وعلينا تحقيق الاستفادة القصوي من الأحداث الجارية، منوهة إلى أن الدولة وجدت اكتشافات غاز  نتيجة التنقيب المستمر لم يتم الإفصاح عنها في الوقت الراهن.

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برلماني: مصر لديها فرص هائلة لتصدير الغاز إلى مختلف دول العالم

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الأحداث العالمية الجارية حالياً، لها تأثير اقتصادي مباشر على كل دول العالم ومصر أيضاً، مشيرًا إلى أن صناعة البترول صناعة عالمية تلمس جميع الدول وتأثيرها يصل للجميع.

وأضاف "الملا" في تصريحات مصورة لوكالة سكاي نيوز عربية، أن مصر بصفتها مصدرا لـ الغاز الطبيعي، فإن الوضع الحالي من زيادة أسعار الغاز الطبيعي يعود بالفائدة على قطاع البترول والاقتصاد المصري.

وأوضح وزير البترول، أن محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تعمل بأقصى قدرة ممكنة خلال الوقت الحالي، ويتم الآن تصدير جميع الكميات المتاح تصديرها عبرهما.

وأشار إلى أن صادرات مصر الحالية تشمل إلى جوار الغاز المسال، الغاز الطبيعي في صورته الغازية وذلك إلى الأردن الشقيق، وأيضاً إلى لبنان الذي يعتبر في لمساته الأخيرة لضخ الغاز.

وشدد وزير البترول على أن ارتفاع الأسعار هو فرصة للشركات شركائنا في العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وذلك من خلال زيادة استثماراتها بالقطاع للاستفادة من زيادة أسعار البيع عالمياً.

وأكد "الملا" في تصريحاته الصحفية أن أولويات شركات النفط حالياً باتت للاستثمار في الغاز الطبيعي ثم يليه الزيت الخام، عكس السابق، مشيراً إلى أن الشركات الشريكة زودت من خطتها الإنتاجية للعمل داخل مصر.

واختتم وزير البترول أن احتمالية استمرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي هي أحد أكبر الدوافع للشركات لزيادة الاستثمار في مصر بذلك القطاع.

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