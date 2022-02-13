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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ارتفاع الاستهلاك.. برلماني يتوقع زيادة مبيعات الدواء المصري لهذا العام

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه بحلول جائحة كورونا لوحظ وجود ارتفاع كبير في معدل الاستهلاك المحلي من الأدوية، حيث يعتبر هذا السبب أحد أهم الأسباب الرئيسية التي مكنت القيادة السياسية من تنفيذ خطتها في توطين صناعة الدواء.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك حالة من سوء الاستخدام للأدوية من قبل المواطنين، وذلك للجوء الكثير منهم إلى الحصول على العلاج دون روشتة، معقبا: "في كثير يحس بتعب يروح للصيدلاني مش كشف بمستشفى أو دكتور"، مما يعد أحد السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأدوية.

وطالب عضو لجنة الصحة، بتوحيد بروتوكولات العمليات الجراحية والعلاج سواء بالمستشفيات الحكومية ونظيرتها الخاصة، إضافة إلى العيادات، مما يعمل على إحداث توافر دائم لمخزون الأدوية، كما طالب أيضا بمنح الأطباء فرص للدراسات العالية، لا سيما في أساسيات التشخيص والعلاج.

وتوقع البرلماني، تحقيق مبيعات ضخمة للدواء المصري سواء بشكل محلي أو خارجي لعام 2022، وذلك نتيجة الجهود الواسعة للحكومة في هذا الملف.

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ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول تكثيف مصر جهود التصنيع المحلي للدواء.

وأوضح الإنفوجراف أن هذا جاء بعد توقعات جديدة صادرة عن وكالة فيتش سولوشنز عن سوق الدواء المصري، حيث يُتـوقع أن تشهد مبيعات الأدوية في مصر زيادة بنحو 6.6% في 2022، تصل إلى 8.6% في 2026، ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية في 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، و112.6 مليار جنيه مصري في 2026.  
هذا وقد افتتحت مصر في أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًّا تغطي 150 دواءً مختلفًا.

ومن ثم، يُتوقع زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% في 2022، و5% في 2023، و5.8% في 2026. وكذلك زيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

 

 

الأدوية توطين صناعة الدواء جائحة كورونا التشخيص مجلس الوزراء مبيعات الأدوية

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