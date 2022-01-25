عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

تصنيع محلي
تصنيع محلي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر، تعلن هيئة الدواء المصرية عن قصة نجاح جديدة؛ حيث  قامت بمنح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر مولونبيرافير ، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

هيئة الدواء : منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر مولونبيرافير وتصنيعه محليًا

هيئة الدواء توصي بالتأكد من سلامة العبوات الدوائية

وأكدت الهيئة أن ذلك تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).

تصنيع محلي

كما تعلن الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن مستحضر مولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

وتشدد على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

وبهذا، وبفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة؛ تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.

يأتي هذا النجاح ليسطر للصناعة الدوائية المحلية سطرا جديدا مكملاً لقصص نجاح توطين صناعة  أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مثل: عقار الريمديسفير والفافيبرافير، حيث كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلي لتلك المستحضرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير لمختلف دول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى جاهدة منذ بداية أزمة كورونا للعمل على توفير كافة العلاجات المتاحة، والمستجدة بشكل سريع، وهو ما ساهم في توافر أدوية البروتوكولات، وتجاوز الأزمة دون حدوث أي نقص من المعروض في أدوية البروتوكولات في السوق، وتحقيق السبق في ترخيص وتصنيع المستحضرات الحديثة.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى ضمان توافر كافة المستحضرات الدوائية، وخاصة الحديثة، وتوطين صناعتها محلياً؛ من خلال تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائي، ودعم التنافسية الإيجابية بسوق الدواء المصري.


 ولمتابعة المزيد حول تصنيع دواء مولونبيرافير  محليا.. تابع الفيديو جراف التالي

مولونبيرافير

موضوعات متعلقة

فيديو جراف| مراتي اتجوزت عليا .. مبروك عطية يرد على الزوج

حياتي رجعتلي.. سائق التاكسي المتفحم: تشكر ياريس وتعيش.. فيديو جراف

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

فيديو جراف.. ما قصة بيت حسن البارودي المسكون بالعفاريت

ترشيحاتنا

ضباب وتدني الرؤية وغياب للأمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

بحبهم أوي.. فيفي عبده توجه رسالة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 70

إيفا فارما تطرح مولنوبيرافير في مصر.. و«علمية كورونا»: سيُسرع شفاء المرضى

مواجهة نارية بين مصر وكوت ديفوار غدا في دور الـ 16 بأمم إفريقيا

تحذير من تنفيذ روسيا هجومًا إلكترونيًّا ضد الولايات المتحدة

ما حكم من توفى مديونا وأقاربه فقراء والدائن لا يسامحه؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر اليوم 25-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

فيديو

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ