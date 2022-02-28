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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات يناقش مع سامسونج التوسع باستثمارات الشركة العالمية في مصر

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة سامسونج تعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في تحقيق التحول الرقمي بمنظومة التعليم من خلال تصنيع التابلت التعليمي.
جاء ذلك خلال لقائه روه تي مون رئيس أعمال تجارب الهواتف المحمولة بشركة سامسونج العالمية، وعدد من قيادات الشركة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة العالمية في مصر، وتعزيز التعاون في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية (مصر تصنع الإلكترونيات).
وبحث الجانبان، سبل زيادة حجم الإنتاج في تصنيع الحاسبات اللوحية لتغطية متطلبات السوق المحلي، والتصدير إلى الدول المجاورة المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر، فضلاً عن البدء في تصنيع الهواتف المحمولة.
وأوضح طلعت - وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الاثنين/ - جهود الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، داعيًا شركة سامسونج للتواجد في مركز ابتكار الإلكترونيات الذي تدشنه الوزارة بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بيئة عمل متكاملة مجهزة ببنية تحتية ذكية لدعم أنشطة تصميم الإلكترونيات.
وعلى صعيد متصل، حضر الدكتور عمرو طلعت، حفل استقبال أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة، كما حضر جلسة (الشمول الرقمي: كم سيستغرق ليصبح جميع الأفراد متصلين) والتي ناقشت مستقبل صناعة الاتصالات بالعالم والخطط المستقبلية لتطوير هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا في تشكيل المستقبل ومعالجة القضايا الهامة مثل تغير المناخ.
وفي السياق ذاته، كما بحث - خلال لقائه المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة - فرص الاستثمار ودعم آليات التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد طلعت على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والتي تعد نموذجًا يحتذى للعلاقات العربية - العربية على كافة المستويات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الرؤية المشتركة لدى البلدين بالدور المحوري للقطاع في تنفيذ مفهوم المجتمع الرقمي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان، سبل دعم آليات التعاون المشترك في مجال مراكز البيانات، والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ بالإضافة إلى فرص الاستثمار والتعاون في صناعة التعهيد من خلال قيام الشركات بإنشاء مراكز تميز إقليمية في مصر لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبحثا التعاون بمجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم بحث سبل دعم الشركات الرائدة المصرية في مجال التكنولوجيا المتقدمة إلى ستتخذ من البحرين مقرًا لها، كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة رسمية من المسئولين في البحرين إلى القاهرة للتعرف على الجهود المصرية بمجال الحاضنات التكنولوجية.
كما ناقشا التعاون بمجالات البنية التحتية والبريد وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالحكومة، بالإضافة للتعاون بمجال تنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة من معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتبادل المعرفة حول استراتيجية ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية واستخدام المنصات الإلكترونية المختلفة في التدريب عبر الإنترنت. 
وتطرق اللقاء إلى جامعة مصر للمعلوماتية التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهدف لتوفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي ومنح درجة البكالوريوس المزدوج مع كبرى الجامعات العالمية، حيث تم بحث التعاون من خلال توجيه دعوة الطلاب بمملكة البحرين للدراسة بالجامعة.
يُذكر أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا الذي يعد الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم.

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