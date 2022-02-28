ربنا يخليه لينا.. سمير صبري: السيسي رجع مصر للدنيا ..فيديو

قال الفنان سمير صبري، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة كان شيئا عظيما، موضحًا: "تلقيت عناية صحية لم أرَها في حياتي من قبل، وأعظم الأطباء هنا يزوروني كل 10 دقائق".



وأضاف سمير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، "من ساعة ما جيت المستشفى إزاي مبقاش أحسن ورئيس الجمهورية بيشفيني زي ما شفى مصر من القرف اللي كانت فيه .. بيشفيني وبيشفي كل فنان ويقف بجانب كل فنان وأديب ومبدع، ربنا يخليه".



وتابع الفنان، أنه كان يتلقى العلاج على حسابه الشخصي وهو ما كلفه مبالغ طائلة، لافتًا إلى أنه سيكشف المزيد عن حالته الصحية خلال 3 أيام: "اللي ورايا واللي قدامه راحوا، والحمد لله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرجل البسيط اللي أنا زيه، وهو ده رئيس مصر، كنا محتاجينه من زمان، بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت مصر للدنيا ورجعت لنا الاحترام وبحبك بسبب الإنجازات وربنا يحفظك ومعاك".