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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: إمدادات الشرق الأوسط الغذائية تتأثر بحرب أوكرانيا

المندوبة الأمريكية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، بأن إمدادات الشرق الأوسط الغذائية ستتأثر بحرب أوكرانيا.

تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية 

كما أكد المسئول الأمريكي في تصريحات صحفية، أن أثر الحرب سيذهب أبعد من أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت أمريكا، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته، حسبما أفادت قناة “العربية”.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

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وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة، إن “الغرب بدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة”. 

وأشار إلي أن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو. 

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