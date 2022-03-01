السجن المؤبد لـ3 أشخاص و15 عامًا لمتهمين بسبب استعراض القوة في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، واثنين أخرين بالسجن 15 عاما بعد ثبوت اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والتعدي عليهم وسرقتهم بالإكراه.

وبدأت القضية التي حملت رقم 14462 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، شرقي الإسكندرية، عندما تلقى ضباط مباحث القسم، يفيد بتلقيه بلاغات من المجني عليهم ضد المتهمين لاستعراضهم القوة بالأسلحة البيضاء وسرقتهم بدائرة القسم.

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ووفقًا لتحريات ضباط المباحث قيام كل من "ح.ح.ط" 17 عام ميكانيكي و"إ.س.م" 29 عام صاحب مغسلة و"ي.ص.د" 16 عام طالب، و"ع.ي.ع" 21 عام سائق، و"س.ح.أ" 30 عام عامل بلاستيك، باستعراض القوة والعنف في شوارع دائرة القسم ضد المجني عليهم كل من" ع.م.ع"، و" م.ي.ال"، و"أ.ع.م"، و"ع.م.ع"، و" أ.م.ف"، و" إ.ا.م"، وقاطني منطقة المعمورة البلد وذلك ترويعهم وإلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين استوقفوا وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المجني عليهم من الأول إلى السابع أثناء سيرهم بسيارتهم بهدف السرقة أتلفوا سيارتهم واستولوا على هواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض علي المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتقدم.