شبانة يعلن شروط كوبر للموافقة على تدريب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الارجنتيني هيكتور كوبر وضع عدة شروط للموافقة على تدريب الزمالك.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" : مسئولو الزمالك فتحوا خط مفاوضات مع كوبر وعرضوا عليه تولي تدريب الفريق حال رحيله عن تدريب منتخب الكونغو والخسارة أمام المغرب في تصفيات كأس العالم .

وتابع: " كوبر طلب العمل بنفس جهازه المعاون والذي يعمل معه في منتخب الكونغو بما فيهم مدرب الأحمال ومساعديه الأجانب، كما طلب كوبر أن يكون العقد لمدة موسم واحد فقط، ويكون الموسم الثاني بالموافقة بين الطرفين".

وواصل: "كما اشترط كوبر أن يتم وضع بنود في العقد، تمنحه الحرية الكاملة فيما يتعلق بكل الأمور الفنية في الفريق، وعدم تدخل الإدارة بشكل نهائي".