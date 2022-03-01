حدث ليلا .. زيادة في أسعار السجائر.. وفاة مخرج بوجي وطمطم.. المرشحون لخلافة كارتيرون في الزمالك

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

طلب عاجل من أوكرانيا لـ محكمة العدل الدولية: يجب عقد جلسة استماع في أسرع وقت

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن تقدم بلاده بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ من أجل عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

شبانة يعلن شروط كوبر للموافقة على تدريب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الارجنتيني هيكتور كوبر وضع عدة شروط للموافقة على تدريب الزمالك.



اليابان تفرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيري الدفاع والخارجية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيري الخارجية والدفاع في روسيا.



بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

أعلنت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر على أن يتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2022 وذلك بقيمة جنيها واحد.



فنلندا تدرس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان في فنلندا سيناقش اليوم عريضة تطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

رحل ودُفن في صمت.. تفاصيل وفاة مخرج بوجي وطمطم باسم رحمي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، في الساعات الماضية، بعد وفاة باسم رحمي، مخرج مسلسل بوجي وطمطم؛ بعد صراع مع المرض، وإصابته بالشلل الرباعي.



تصرف عدائي.. أول تعليق روسي على طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيها

وصفت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة بطرد دبلوماسيين روس بالـ تصرف "عدائي".



إيهاب الكومي يكشف 4 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أبرز المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، عقب فسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضي.