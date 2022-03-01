عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. زيادة في أسعار السجائر.. وفاة مخرج بوجي وطمطم.. المرشحون لخلافة كارتيرون في الزمالك

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

 

طلب عاجل من أوكرانيا لـ محكمة العدل الدولية: يجب عقد جلسة استماع في أسرع وقت

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن تقدم بلاده بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ من أجل عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.

 

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

 

شبانة يعلن شروط كوبر للموافقة على تدريب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الارجنتيني هيكتور كوبر وضع عدة شروط للموافقة على تدريب الزمالك.


اليابان تفرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيري الدفاع والخارجية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيري الخارجية والدفاع في روسيا.


بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

أعلنت شركة  الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر على أن يتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2022 وذلك بقيمة جنيها واحد.


فنلندا تدرس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان في فنلندا سيناقش اليوم عريضة تطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

رحل ودُفن في صمت.. تفاصيل وفاة مخرج بوجي وطمطم باسم رحمي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، في الساعات الماضية، بعد وفاة باسم رحمي،  مخرج مسلسل بوجي وطمطم؛ بعد صراع مع المرض، وإصابته بالشلل الرباعي.


تصرف عدائي.. أول تعليق روسي على طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيها

وصفت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة بطرد دبلوماسيين روس بالـ تصرف "عدائي".


إيهاب الكومي يكشف 4 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديو
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أبرز المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، عقب فسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

كليوباترا بوكس بـ 20 جنيها .. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

ترشيحاتنا

خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.. فيديو

مدير الحماية المدنية: دور القطاع يزيد أهمية مع التطور الملحوظ فى بلادنا

طبيب عزل يستخدم سيارته في مبادرة لإعطاء نصائح لمرضى كورونا بالمجان

بعد تهديد بوتين بالنووي.. سي إن إن: بايدن يواجه خطر اندلاع حرب عالمية كبرى

مشاهد لأكبر قافلة عسكرية بطول 64 كيلومتر تتجه لعاصمة اوكرانيا.. هل بدأ التهديد النووي ؟

مسئول أوكراني: صواريخ روسية أصابت أحياء سكنية في خاركيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

بطلقات طائرة حربية.. تفاصيل إصابة أول مصري في أوكرانيا

غابت عن الشاشة في ظروف غامضة.. ما لا تعرفه عن جالا فهمي

ميمي جمال تهاجم هادي الباجوري بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ