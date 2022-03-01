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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

 

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

 

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالاقمار الصناعية، صور تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومترا شمال كييف.

 

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.

 

وأرجع ماكسار طول القافلة المحدث إلى صور الأقمار الصناعية الإضافية التي تم جمعها وتحليلها. وقال ماكسار إن البيانات والصور التي التقطت يوم الاثنين تظهر أن القافلة تمتد من قاعدة أنتونوف الجوية، على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط مدينة كييف، إلى شمال بريبيرسك بأوكرانيا.

 

ولقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

 

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".

 

وأضاف: "أصابت الصواريخ المباني السكنية وقتلت وجرحت مدنيين مسالمين. لم تشهد خاركيف مثل هذا الضرر لفترة طويلة جدًا. وهذا مروع".

 

وتابع: "خرج أربعة أشخاص من المأوى لإحضار بعض الماء وقتلوا، كما أن أسرة مكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال أُحرقت أحياء في سيارتهم. وأصيب 37 آخرون".

الاقمار الصناعية هجمات صاروخية قافلة عسكرية صافرات الإنذار

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