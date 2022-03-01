عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. سينتيا خليفة تخطف الأنظار عبر انستجرام

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وظهرت سينتيا خليفة  في الصور بإطلالة كاجول جذابة مما اثارت أعجاب متابعيها.
 

يذكر أن تحدثت سينتيا خليفة عن مشاركتها في برنامج الحب من أول Date وقالت : "سعيدة جدًا بهذا العمل الفريد من نوعه، كلنا بحاجةِ أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب". 

 

وأضافت: "الحب من أول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف بقيادة كل من محمد عبد الوهاب وطارق فهمي الذين يضعان خبرتهما الكبيرة وإمكانياتهم الإنتاجية في خدمة العمل". 


وتابعت سينتيا: "فريق العمل جميل جدًا، الأجواء جميلة، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف. أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا. لقد وضعت في هذا العمل خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تلفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 ما جعلني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك، فلقد اختبرت مشاعرهم من قبل، ووقفت مكانهم من قبل". 


تم تصوير أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في مدينة الغردقة الساحرة ويتم عرضها على منصة شاهد، ومن المتوقع في الفترة القادمة تصوير باقي حلقات البرنامج لعرضها على المنصة، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أعمال أخرى جديدة للنجمة اللبنانية سينتيا خليفة ومنها الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن" من خلال منصة شاهد أيضًا.

 

ومن المقرر أن تخوض سينتيا السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دايماً عامر" للمخرج مجدي الهواري ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة ونجوم أخرين، في دور يختلف عما قدمته في أدوارها السابقة.

سينتيا خليفة التواصل الاجتماعي انستجرام رمضان العمل الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

موضوعات متعلقة

شاهد.. داليا مصطفي بإطلالة شتوية من باريس

ببدلة أنيقة.. محمد عز يخطف الأنظار من أحدث ظهور له عبر انستجرام

بإطلالة كاجوال.. ديميت أوزديمير تتألق من احدث جلسة تصوير

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث ظهور لها

بصورة سيلفي.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار من سيارتها

نيرمين الفقي تشارك متابعيها كواليس مسلسل أبو العروسة

أبطال المسلسل التركي "عشق منطق انتقام" يخطفون الأنظار من الكواليس

بإطلالة رياضية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية انتصار للشرعية

مدرب المريخ السوداني: كنت أتمنى تعادل الأهلي مع صن داونز..والمجموعة أصبحت معقدة

رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بـ أوكرانيا

836 جنيهاً .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-3-2022

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 1-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ