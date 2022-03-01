بإطلالة كاجول.. سينتيا خليفة تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سينتيا خليفة في الصور بإطلالة كاجول جذابة مما اثارت أعجاب متابعيها.



يذكر أن تحدثت سينتيا خليفة عن مشاركتها في برنامج الحب من أول Date وقالت : "سعيدة جدًا بهذا العمل الفريد من نوعه، كلنا بحاجةِ أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب".

وأضافت: "الحب من أول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف بقيادة كل من محمد عبد الوهاب وطارق فهمي الذين يضعان خبرتهما الكبيرة وإمكانياتهم الإنتاجية في خدمة العمل".



وتابعت سينتيا: "فريق العمل جميل جدًا، الأجواء جميلة، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف. أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا. لقد وضعت في هذا العمل خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تلفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 ما جعلني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك، فلقد اختبرت مشاعرهم من قبل، ووقفت مكانهم من قبل".



تم تصوير أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في مدينة الغردقة الساحرة ويتم عرضها على منصة شاهد، ومن المتوقع في الفترة القادمة تصوير باقي حلقات البرنامج لعرضها على المنصة، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أعمال أخرى جديدة للنجمة اللبنانية سينتيا خليفة ومنها الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن" من خلال منصة شاهد أيضًا.

ومن المقرر أن تخوض سينتيا السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دايماً عامر" للمخرج مجدي الهواري ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة ونجوم أخرين، في دور يختلف عما قدمته في أدوارها السابقة.