مدرب المريخ السوداني: كنت أتمنى تعادل الأهلي مع صن داونز..والمجموعة أصبحت معقدة

أكد لي كلارك، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المريخ السوداني، أنه كان يتمنى تعادل الأهلي مع صن داونز في المباراة الأخيرة بينهما بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقال لي كلارك، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "بالنسبة لي شخصيا كنت أفضل تعادل الأهلي وصن داونز، فالتعادل كان سيكون لصالحنا".

وأضاف: "مجموعتنا أصبحت معقدة الآن، وستكون الأمور أكثر تعقيدا خلال المباريات المقبلة، وعلينا أن نكون جاهزين للتحديات المقبلة، وكل فريق أصبح يمتلك فرصة للتأهل".

كان صن داونز فاز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.