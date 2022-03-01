الجالية المصرية بأوكرانيا: يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة وسفارتنا بكييف

قال على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن الأوضاع تزداد سوءًا في أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا، والتي بدأت فجر الخميس الماضي، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة المصرية، والسفارة المصرية بكييف.

وتابع علي فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حصر أعداد المصريين في أماكن الصراع.

واستطرد على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أنه قبل بدء الحرب الأوكرانية الروسية كان هناك 6 آلاف مصري بأوكرانيا، و65 % منهم طلاب، ومعظم الجالية كانوا موجودة في الأماكن الشرقية التي تشهد صراعات.

وأردف على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن المسافة بين العاصمة الأوكرانية كييف، والحدود البولندية نحو 900 كيلومتر، وتصل الحدود مع بعض الدول الأخرى المجاورة 1400 كيلو متر.

وأردف أن خدمات الاتصالات والإنترنت لا زالت متاحة ولم تنقطع رغم الحرب، لافتا إلى أن أعضاء الجالية لا يستطيعون استلام التحويلات البنكية الواردة لهم، وليست كل ماكينات سحب الأموال يضخ فيها عملة.

وأكد أن أوكرانيا تشهد حرب شوارع وليست حرب منتظمة بين طرفين معلومين، ما سبب حالة من الخوف والقلق لدى الموجودين في أوكرانيا.