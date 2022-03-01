عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجالية المصرية بأوكرانيا: يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة وسفارتنا بكييف

مغادرة المصريين من
مغادرة المصريين من أوكرانيا

قال على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن الأوضاع تزداد سوءًا في أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا، والتي بدأت فجر الخميس الماضي، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة المصرية، والسفارة المصرية بكييف.

وتابع علي فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حصر أعداد المصريين في أماكن الصراع.

واستطرد على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أنه قبل بدء الحرب الأوكرانية الروسية كان هناك 6 آلاف مصري بأوكرانيا، و65 % منهم طلاب، ومعظم الجالية كانوا موجودة في الأماكن الشرقية التي تشهد صراعات.

وأردف على فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن المسافة بين العاصمة الأوكرانية كييف، والحدود البولندية نحو 900 كيلومتر، وتصل الحدود مع بعض الدول الأخرى المجاورة 1400 كيلو متر.

وأردف أن خدمات الاتصالات والإنترنت لا زالت متاحة ولم تنقطع رغم الحرب، لافتا إلى أن أعضاء الجالية لا يستطيعون استلام التحويلات البنكية الواردة لهم، وليست كل ماكينات سحب الأموال يضخ فيها عملة.

وأكد أن أوكرانيا تشهد حرب شوارع وليست حرب منتظمة بين طرفين معلومين، ما سبب حالة من الخوف والقلق لدى الموجودين في أوكرانيا.

الجالية المصرية بأوكرانيا وزارة الهجرة السفارة المصرية كييف الإعلامية فاتن عبد المعبود صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

دعاء الرزق في الصباح .. أدعية تفتح لك أبواب الخير

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

صيغة استغفار تمحو جبالا من الذنوب

ترشيحاتنا

رئيس الجالية المصرية: "معايا حافلتين ومتجهين إلى حدود بولندا من 12 ساعة ولسه موصلناش"

وزيرة التجارة تصدر قراراً بمد مهلة تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام

بعد حصار يومين.. الجيش الروسي يدخل خيرسون الأوكرانية

بعد تعثر13 عاما| كواليس افتتاح أول سينما بالمنوفية.. استحداث قصر ثقافة الطفل.. وجناح متحفي لرواد الإبداع |صور

الأرصاد: حرارة الجو ترتفع غدا لتصل إلى 27 درجة

الجالية المصرية بأوكرانيا: يتم التنسيق أولاً بأول مع وزارة الهجرة وسفارتنا بكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

ميمي جمال تهاجم هادي الباجوري بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ