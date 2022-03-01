بعد تطبيق الجديدة.. زيادات مرتقبة في أسعار السجائر أول يـوليـو

يترقب ملايين المواطنين شهر يوليو لعام 2022، والذي سيشهد تطبيق العديد من القرارات والزيادات سواء على مستوى الأسعار كالسجائر، أو المرتبات كالعلاوة الدورية والحافز الإضافي والمعاشات.

فى سياق متصل، أعلنت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2022، وذلك بقيمة جنيه واحد.

السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السجائر

بحسب ما جاء بالبند التاسع من قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر، حيث ينص على توقيع رسوم على التبغ والسجائر بقيم معينة، جاءت على النحو التالي:

نص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى، حتى تصل إلى 1.5 جنيه، والتي ستفرض على علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء.

كما أنه سيتم إقرار 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.

ومن المقرر أن لا تكون هذه الزيادة هى الأخيرة، حيث إنه من الممكن أن تكون الأولى من نوعها، لتأتي ضمن ثلاث مراحل للزيادات، وذلك طبقا لما نص عليه قانون التأمين الصحي الشامل.

زيادة تكاليف أسعار الشحن

أرجع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، ارتفاع أسعار السجائر المحلية إلى مواجهة الزيادة الكبيرة في التكاليف من أسعار الشحن، والتي قفزت بدرجة جنونية، وبعض المدخلات الأخرى والتي فاقت قدرة الشركة على امتصاصها.

أسعار السجائر الجديدة

جاءت أسعار السجائر الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك كالآتى:

سجل سعر كليوباترا بوكس 10 نحو 11.5 جنيه.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.5 جنيه.

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيهاً.

سعر سجائر “بوسطن، بلمونت” 19.50 جنيه.

سعر سجائر كليوباترا بوكس “أبيض، ألوان” 20 جنيهاً.

سعر سجائر سوبر ستار 21 جنيهاً.

سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) 21 جنيها.