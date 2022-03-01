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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نواصل توجيه ضربات مدمرة للجيش الروسي.. وموسكو تفاجأت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الأوكراني تواصل توجيه ضربات مدمرة للرد على الجيش الروسي.

أوضحت الدفاع الأوكرانية، أن روسيا خططت لحسم المعركة خلال يومين لكنها تفاجأت.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ لها اليوم عن مسؤول أوكراني، أن القصف الروسي الذي استهدف مبنى التلفزيون في العاصمة كييف أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

مقتل 5 أشخاص في قصف روسيا مبنى التلفزيون الأوكراني

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وأدانت وزارة الخارجية الأوكرانية القصف الروسي الذي استهدف مبنى التلفزيون، قائلة إن موسكو هاجمت بوحشية المبنى الواقع بالقرب من موقع تذكاري لإحياء ذكرى مجزرة اليهود في بابي يار.

وأضافت الخارجية الأوكرانية على حسابها بموقع "تويتر": "المجرمون الروس لا يتوقفون عند أي شيء من الهجمية".

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