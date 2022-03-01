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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح الفريق الطبي بمستشفى هيئة قناة السويس في إجراء عملية قلب مفتوح لطبيب الغلابة بالإسماعيلية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم عبد السميع

نجح الفريق الطبي بمستشفي هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في إجراء جراحة دقيقة للدكتور عبد المنعم عبدالسميع، استشاري الحميات بمستشفى حميات الإسماعيلية والمعروف بطبيب الغلابة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.


من جانبه وجه نجله القبطان محمد عبد المنعم بهيئة قناة السويس، الشكر للطاقم الطبي الذي أجري عملية القلب المفتوح لوالده، والذي ضم الدكتور أسامة الشربيني، الدكتور هيثم فريد استشاري القلب والأوعية الدموية، الدكتور الاستشاري سعيد عبدالعزيز، وباقي الفريق  الطبي والعاملين بمستشفي هيئة قناة السويس.
 

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كما أشار القبطان محمد عبد المنعم ، أن العملية الجراحية استمرت نحو ٦ ساعات، لافتا إلي استقرار حالته الصحية بعد خروجه من العمليات.

والدكتور عبد المنعم عبد السميع 
هو واحدا من جنود الجيش الابيض المحارب لانتشار فيروس كورونا بمحافظة الاسماعيلية، يصفه اهالي قريته بمستشفي متنقلة، لم يتهاون او يتجاهل نداء من مريض الفيروس اللعين، ولكنه سرعان ما يستجيب وبالمجان، ضاربا اروع الأمثال في التضحية والفناء في العمل، إنه وهو مدير مستشفي حميات الاسماعيلية السابق ، الذي كان يتجول في شوارع مدينة فايد وبعض القري التابعة ببدلة العزل ، تحت أشعة الشمس الحارقة بحثا عن مصابي كورونا وتقديم كل سبل الدعم والكشف والعلاج لهم بالمجان.

وقال اهالي قرية الدكتور عبد المنعم، إنه كان يقوم بالمرور على المنازل لمتابعة الحالات علي أرض الواقع ويعلق لهم الأكسجين ويقيس ضغط أو سكر و محاليل مجانا".

وأوضح محمد علي أحد أهالي القرية:" دكتور عبد المنعم، عامل حالة جميلة في بلده والقري المجاورة له، هو مستشفي متنقلة ساهم وشارك الدولة وبجهوده الذاتية من الكشف علي مواطني قريته وتكفل بكل شئ من تحاليل وإشاعات وماسحات وصرف الادوية كمان من منزله بعد غلق عيادته.

وأضاف عمرو حنيدق ابو زيد، من الجيران: " الدكتور عبد المنعم يضرب به المثل كاحد ابطال المحاربين في هذه الاوقات الصعبة ربنا يقويه ويكثر من امثاله .. وان شاء الله سوف نعبر هذه المرحلة ويخلد في ذكرانا بطولته وشجاعته للوقوف بمفرده في ميدان المعركة الصحية مع اهالي مدينة فايد أهل بلده".

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