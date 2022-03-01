هجوم صاروخي عنيف يستهدف قواعد الجيش الأوكراني في كييف

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة لواء الهجوم الجوي 95 في جتومر شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب “العربية” وقع انفجار هائل في مدرسة الدبابات التابعة للجيش الأوكراني في خاركيف.

ومنذ قليل، وأفادت قناة “الجزيرة” القطرية، بوقوع 5 انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب “جيروزاليم بوست” بدأت القوات الروسية هجوما شاملا على العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، حيث قصف الجيش الروسي معظم انحاء العاصمة الأوكرانية بالصواريخ بما في ذلك برج الاتصالات التابع للتلفزيون الحكومي.

ووردت أنباء عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة خمسة بجروح.

كما أصدرت روسيا تحذيرات لسكان العاصمة الأوكرانية كييف بعدم الخروج من منازلهم.

إلي ذلك، قصفت القوات الروسية مدينة خاركيف، حيث قام القادة الروس الذين فشلوا في تحقيق نصر سريع بتغيير تكتيكاتهم وتكثيف قصف المدن الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تخطط لضرب أهداف في كييف يستخدمها الجيش الأوكراني.

وحذرت روسيا المواطنين الذين يعيشون بالقرب من هذه المواقع بإخلاء منازلهم.