حملة نظافة ليلية مكبرة بشوارع مدينة بيلا بـ كفر الشيخ .. شاهد

لتوفير بيئة نظيفة وصحية

شنَّ مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة نظافة مكبرة ليلية لرفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية نطاق المدينة، كما تم الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة النظافة بكافة أنحاء المدينة لتوفير بيئة نظيفة وصحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، أن حملات النظافة مستمرة على مدار 24 ساعة، لرفع التراكمات والقمامة بالشوارع، بالإضافة لرفع الإشغالات، وذلك استكمالًا لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الحملة استهدفت شوارع وأحياء المدينة، وجرى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات ومخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية بالمدينة حفاظًا على مستوى النظافة.

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