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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات إفطار سهلة للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2

السكرى
السكرى

غالبًا ما يتعايش مرضى داء السكري من النوع 2 مع اضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية وحالات التمثيل الغذائي الأخرى. لذلك فإن علاج مرض السكري أمر بالغ الأهمية ليس فقط لمنع مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والعمى ولكن أيضًا عند النساء لمنع الاختلالات الهرمونية التي تؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية والمضاعفات الناجمة عن مقاومة الأنسولين.

ووفقا لموقع هيلث يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحي لمرض السكري العديد من الأطعمة التي تهدف إلى تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وتحقيق مستويات السكر في الدم المثلى.  إليك وصفات سهلة لحلويات خفيفة يمكنك تضمينها في نظام مرضي السكر الغذائي.

سموثي التوت واللبن الزبادي اليوناني

حتى لو كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 يمكنك تناول العصير ولكن تأكد من أنه عصير متوازن، يحتوي على البروتين والألياف، و نسبة منخفضة نسبيًا من السكر ويعد الاعتدال هو المفتاح، لذا التزمي بكوب صغير.

يعتبر سموثي التوت مليء بالبروتين من الزبادي اليوناني بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الوصفة تحتوي على أربع مكونات فقط  هم الزبادي، والتوت المجمد، والحليب وسكر محلي مما يجعله وجبة فطور مثالية عندما تكون في عجلة من أمرك.

بودنج بذور الشيا بالشوكولاتة

يمكن تناول الشوكولاتة الخالية من السكر على الإفطار مع بودنج بذور الشيا، هذه الوجبة الصحية واللذيذة مثالية للإفطار تمنحك الشبع  لفترة طويلة ومنعك من تناول وجبات خفيفة غير ضرورية. 
انقعي بذور الشيا في 2 ملعقة كبيرة ماء واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة وقلبي حليب جوز الهند وبذور الشيا المنقوعة ومسحوق الكاكاو وخلاصة الفانيليا معًا في وعاء وغطيه واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل طوال الليل يزين بالتوت المفروم وحبيبات الكاكاو

مرضى داء السكري ارتفاع ضغط الدم مستويات الكوليسترول التمثيل الغذائي علاج مرض السكري

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