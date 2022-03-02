ميدو يحذر حمد إبراهيم: دفاع الإسماعيلي محتاج تغيير وغربلة

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، دفاع فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مشددا على أن الدفاع في حاجة إلى تغيير.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحة مني إلى حمد إبراهيم في لاعبين في دفاع الإسماعيلي لو فضلت تلعب في المباريات الفترة المقبلة مش هتكسب ولا ماتش" .



وأضاف: "دفاع الإسماعيلي محتاج تغيير وغربلة، بعد الأخطاء الكارثية التي تحدث في كل مباراة".

وتعادل نادي الإسماعيلي مع نظيره مصر المقاصة، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وتقدم الإسماعيلي بثنائية نظيفة بهدفين عن طريق عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي في الدقيقتين 14 و36 من عمر اللقاء.

وتمكن مصر المقاصة من التعادل في الشوط الثاني عن طريق محمود فهمي ورشيد أحمد في الدقيقتين 46 و56 من عمر اللقاء.

وأهدر نادي الإسماعيلي ركلتي جزاء عن طريق عصام صبحي وعبد الرحمن مجدي في الدقيقتين 62 و89 من عمر المباراة.

واستمرت سلسلة اللافوز لصالح نادي الإسماعيلي، حيث أصبحت هذه المباراة رقم 11 التي لم يتذوق فيها الدراويش طعم الفوز.

وبقى الإسماعيلي متذيلاً لجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بينما رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس عشر.