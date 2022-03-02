بايدن في خطاب «حال الاتحاد»: روسيا رفضت الحلول الدبلوماسية وكانت تخطط للحرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا كانت تخطط للحرب في أوكرانيا مسبقا، ولذلك رفضت الحلول الدبلوماسية لقضايا الأمن في أوروبا.

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن عن "حال الاتحاد" إن حرب بوتين غير مبررة وأنه رفض الجهود الدبلوماسية وكان يعتقد أن الغرب والناتو لن يردا، وكان يعتقد أنه بوسعه إحداث الانقسام بيننا هنا في وطننا".

وأشار الرئيس الأمريكي "بوتين كان مخطئاً ونحن كنا مستعدين"، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وتابع التكاليف والمخاطر على أمريكا والعالم تتزايد.. ولذلك تأسس حلف الناتو، من أجل ضمان السلام والاستقرار في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.. وتعتبر الولايات المتحدة عضوا فيه مع 29 دولة أخرى.. وهذا الأمر له أهمية. وللدبلوماسية الأمريكية أهمية".

ويقدم الرئيس في خطاب حال الاتحاد تقريرا سنويا حول إنجازاته للسلطة التشريعية، وعادة ما تطغى على الخطاب الاعتبارات الوطنية، لكن الوضع مختلف هذا العام بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويركز بايدن في خطاب حال الاتحاد على غزو روسيا لأوكرانيا، قبل أن يتطرق إلى الاقتصاد أو جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.