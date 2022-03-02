بايدن أمام الكونجرس: بوتين بات معزولا عن العالم.. والعقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بات معزولا حاليا عن العالم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ حكمه، وذلك مع دخول الملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس.

وأضاف بايدن في خطاب حال الاتحاد أمام الكونجرس "نجحنا مع حلفائنا في تطبيق أقوى العقوبات الاقتصادية على روسيا".

وتابع الرئيس الأمريكي "عقوباتنا تمنع البنك المركزي الروسي من حماية الروبل وجعلنا احتياطات روسيا عديمة الجدوى".

وأكد أن العقوبات الأمريكية والغربية "ستضعف الجيش الروسي لعقود طويلة قادمة"، مضيفا "نعمل على تشكيل قوة عمل لملاحقة الأثرياء الروس على جرائمهم".

وأشار بايدن إلى أن "الروبيل والأسواق الروسية خسرا جزءا كبيرا من قيمتهما وبوتين وحده يتحمل المسؤولية".

ويقدم الرئيس في خطاب حال الاتحاد تقريرا سنويا حول إنجازاته للسلطة التشريعية، وعادة ما تطغى على الخطاب الاعتبارات الوطنية، لكن الوضع مختلف هذا العام بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويركز بايدن في خطاب حال الاتحاد على غزو روسيا لأوكرانيا، قبل أن يتطرق إلى الاقتصاد أو جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسيؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.