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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«سيحدث 2 مارس تحقيق».. مي الغيطي تروج لمسلسلها الجديد عبر إنستجرام

مسلسل تحقيق
مسلسل تحقيق

روجت الفنانة مى الغيطي لمسلسل "تحقيق"، الذي تشارك به، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء على منصة"watchit" حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة. 


ونشرت مى الغيطي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام البوستر الدعائى للعمل، وكتبت: "سيحدث 2 مارس تحقيق"


"تحقيق" يتضمن 13 حلقة، وهو من بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مى الغيطى، كمال أبورية، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى. 


ويعتمد المسلسل على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال التشويق التى لا تخلو من مشاهد الأكشن.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٢_٠٧١٢٠٧
الفنانة مي الغيطي مسلسل تحقيق تروج لمسلسلها الجديد يوم الأربعاء سلسلة موقع انستجرام

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