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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زكي عابدين: ندرس طرح شركات تابعة للعاصمة الإدارية بالبورصة خلال عامين

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة-صورة أرشيفية

كشف اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن الاتجاه لطرح عدد من الشركات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة خلال عامين

وأوضح عابدين خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه سيتم إنشاء عدداً من الشركات الفرعية وتحويل شركة العاصمة الجديدة إلى شركة قابضة حيث سيتم طرح الشركات المنبثقة منها فقط بالبورصة مثل شركات للمياه والكهرباء والغاز بجانب المباني ومحفظة الأراضي.

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وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية وشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في إطار بحث عملية الطرح حيث من المتوقع أن يصبح أكبر طرح في البورصة بالمنطقة يضاهي طرح شركة أرامكو حيث أن الشركة تمتلك مركز مالي قوي وحجم أصول ضخمة لمحفظة أراضي تصل إلى 220 الف فدان.

 

وأوضح أن الاتجاه لطرح مشروعات العاصمة الجديدة بالبورصة، يأتي كون أن شراء الأسهم والتعامل معها أسهل مقارنة بالمشاركة في الأراضي، مؤكداً حرص شركة العاصمة الإدارية الدائم علي مشاركة القطاع الخاص كشريك وطني نزيه.

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