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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل شوربة الشوفان بالبطاطس والجزر

طريقة عمل شوربة الشوفان
طريقة عمل شوربة الشوفان بالبطاطس والجزر

يقدم الشيف ابو جوليا طريقة عمل شوربة الشوفان بالبطاطس والجزر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ، يمكنك تحضيرها بسهولة والتمتع بفوائدها. 

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المقادير 

- البطاطس : 2 حبة
- الجزر : 2 حبة (مقطع)
- البصل : 2 حبة (مقطع)
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة
- الشوفان : 6 ملاعق كبيرة
- مرق : 2 كوب
- زيت الزيتون : 8 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

اسلقي البطاطس ثم اهرسيها واتركيها جانباً.
اقلي البصل في زيت الزيتون حتى يصفر لونه ثم أضيفي الجزر والدقيق والشوربة وقلّبيهم جيداً.
أضيفي البطاطس المهروسة والشوفان والملح والفلفل واخلطي المقادير بالمضرب الكهربائي.

فوائد الشوفان:

كشف موقع بولد سكاى عن فوائد الشوفان

يخفض مستويات الكوليسترول:

تناول حليب الشوفان لمدة خمسة أسابيع يسبب انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار (الضار).

2. يعزز صحة العظام:

حليب الشوفان  غنى بالكالسيوم فهو يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام. ويعمل فيتامين د من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام بشكل أكبر.

3. استقرار مستويات السكر في الدم:

حليب الشوفان مفيدًا لمرضى السكري فهو يساعد فى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

4. قد يساعد في إنقاص الوزن:

يمكن أن تساعد مركبات بيتا جلوكان الموجودة في حليب الشوفان في إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. قد يساعدك ذلك على تناول كميات أقل من الطعام ، مما قد يجعلك تفقد الوزن. أظهرت العديد من الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

من الأفضل شراء حليب الشوفان غير المحلى. إلى جانب الفيتامينات والمعادن المضافة في حليب الشوفان ، فإنه يحتوي أيضًا على مكثفات ومستحلبات يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تغير ميكروبيوم الأمعاء.

كيف تصنع حليب الشوفان محلي الصنع؟

نقع كوبًا من الشوفان في الماء.

امزج الشوفان مع 3 أكواب من الماء.

اسكب السائل فوق الشاش لفصل الحليب عن الشوفان.

يمكنك إضافة الفانيليا أو القرفة أو العسل لتعزيز مذاقه (اختياري).

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