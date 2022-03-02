عبداللطيف الدوماني يكشف عن تجربته مع طنطا وسموحة

روى عبداللطيف الدوماني المدير الفني لفريق طنطا تفاصيل تجربته فى المشاركة بتدريب فريق سموحة وغزل المحلة.

قال عبداللطيف الدوماني فى حواره لصدى البلد: لى الشرف انى شاركت فى تدريب فريق سموحة حينما كان فى دورى القسم الثانى مع المدرب القدير شريف الخشاب ونجحنا فى تكوين عناصر الفريق السكندري آنذاك.

أضاف: استطعت مع الكابتن شريف الخشاب التعاقد مع لاعبين تليق بحجم وإسم فريق سموحة وعناصر لديها ثقافة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة.

لفت إلى أنه شارك مع شريف الخشاب بنسبة كبيرة فى تحقيق الفوز واقتراب الفريق السكندرى من الصعود وتركنا الفريق للمدرب مشير عثمان الذى نجح فى الصعود بالفريق إلى الدورى الممتاز.

أشار إلى أنه كانت له تجربة أيضا مع نادى غزل المحلة رفقة المدير الفني أحمد عبد الحليم ونجحنا فى صعود زعيم الفلاحين الى الدورى الممتاز أ.

أوضح أن تعاقده مع نادى طنطا يتضمن الصعود إلى دورى القسم الثانى فقط لافتا إلى أن أى قرار يتخذه مسؤول النادي برئاسة المحاسب فايز عريبي سواء بالبقاء أو الرحيل سيتم احترامه وقبوله.

لفت إلى أن قرار البقاء أو الرحيل عن طنطا فى يد مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فايز عريبي مشيرا إلى أنه حقق هدف الصعود إلى دورى القسم الثانى منوها إلى أنه يمتلك ثقافة الفوز والصعود بالفرق إلى الدوريات الأعلي.