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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 شخصا في 3 حوادث مرورية متفرقة بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهدت طرق المنيا 3 حوادث متفرقة تصادم وانقلاب دراجة نارية أسفرت عن إصابة 14 شخصا تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 14 شخصًا في 3 حودث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.

الحادث الأول إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز المنيا .

فيما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بـ الطريق الزراعي السريع مصر أسوان بالقرب من ماقوسه.

كما أصيب شخصان اثنان في حادث تصادم سيارتين نتيجة التخطي الخاطئ، بالطريق الزراعي الغربي بمدخل سمالوط .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة. 
 

حادث طريق تصادم السيارات الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة

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