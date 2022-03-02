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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا تطلق قافلة طبية لقرية "أبيوها" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

القوافل المتكاملة
القوافل المتكاملة بجامعة المنيا

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، أولى قوافله المتكاملة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022، لقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص؛ لتقديم خدماتها العلاجية بالمجان في كافة التخصصات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي أطلقتها الجامعة هذه المرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تضع خريطة سنوية لانتشار قوافلها الطبية وخدماتها التنموية بإقليمها، وخاصة بالقري المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أنه تم تنظيم 15 قافلة منذ مطلع العام الماضي وحتي الآن، تم خلالها توفير الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة والسارية، وتحويل العديد من الحالات التي تحتاج إلى مزيداً من الفحص والتحاليل إلى المستشفيات الجامعية التابعة لها لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية على هامش القوافل تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

 

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من جانبه قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، إن القافلة رافقها 12 طبيبا بشريا في 9 تخصصات طبية، وطاقم من الصيادلة لصرف الأدوية للمرضى.

وأضاف أنه شارك في القافلة أيضاً أعضاء هيئة التدريس من كليات التمريض لإلقاء محاضرات وندوات عن: "التوعوية بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته وأعراضه الجانبية والوقاية منه"، وندوة عن "الادمان والتعاطي وكيفية العلاج منه"، كما عقدت ورشة عمل من قبل اعضاء هيئة التدريس من كلية التربية النوعية عن تنفيذ مجموعة من الاكسسوارات باستخدام بقايا الاقمشة والخرز والكروشيه، واتيكيت اختيار الملابس.

جدير بالذكر أنه رافق القافلة وأشرف على أعمالها، الدكتور اسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة للإشراف على الأطقم الصيدلية، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، والدكتور أحمد سعيد عميد كلية التربية النوعية، وبمشاركة مجموعة اصدقاء البيئة من كلية الآداب وكلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية.

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