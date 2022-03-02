برلماني يطالب بتعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة والعمل على الخروج من العاصمة والاتجاه إلى باقي مناطق ومحافظات مصر، مضيفا: العاصمة القديمة استنزفت سكنيا وحضاريا وبشريا ولم تعد تحتمل المزيد من المباني السكنية.

وأكد مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اشتراطات بناء جديد تم إقرارها مؤخرا لتنظيم عملية البناء ولا يزال المواطنين غير قادرين على التكيف معها، مشيرا إلى أن البرلمان وبالأخص لجنة الإسكان جاهزة لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناقشة أي تعديلات ترسلها الحكومة بشأن اشتراطات وتراخيص البناء.

وأوضح النائب، أنه لا يوجد مبرر لتزايد البناء السكني خاصة في القاهرة، وذلك بعد حل أزمة السكن وبناء الدولة للعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، فضلا عن إزالة المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى أماكن جديدة كالأسمرات وأهالينا وغيرها من المناطق الحضارية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الدولة قادرة على تلبية مطالب المواطنين في السكن، شرط ألا يضيّعوا أموالهم في أشياء أخرى لا يحتاجونها، كبناء وحدات وشقق لا يسكنون فيها، مردفا: “لازم علماء الاجتماع يحللوا اسباب استمرار ظاهرة البناء رغم ان مشكلة الإسكان اتحلت”.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات في الجيزة: “عاوزين البرلمان يساعدنا في وضع اشتراطات لتراخيص البناء.. ولو حد مكاني ميسمحش ببناء في القاهرة تاني”