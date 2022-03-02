عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة

البناء
البناء

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة والعمل على الخروج من العاصمة والاتجاه إلى باقي مناطق ومحافظات مصر، مضيفا: العاصمة القديمة استنزفت سكنيا وحضاريا وبشريا ولم تعد تحتمل المزيد من المباني السكنية.

وأكد مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اشتراطات بناء جديد تم إقرارها مؤخرا لتنظيم عملية البناء ولا يزال المواطنين غير قادرين على التكيف معها، مشيرا إلى أن البرلمان وبالأخص لجنة الإسكان جاهزة لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناقشة أي تعديلات ترسلها الحكومة بشأن اشتراطات وتراخيص البناء.

وأوضح النائب، أنه لا يوجد مبرر لتزايد البناء السكني خاصة في القاهرة، وذلك بعد حل أزمة السكن وبناء الدولة للعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، فضلا عن إزالة المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى أماكن جديدة كالأسمرات وأهالينا وغيرها من المناطق الحضارية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الدولة قادرة على تلبية مطالب المواطنين في السكن، شرط ألا يضيّعوا أموالهم في أشياء أخرى لا يحتاجونها، كبناء وحدات وشقق لا يسكنون فيها، مردفا: “لازم علماء الاجتماع يحللوا اسباب استمرار ظاهرة البناء رغم ان مشكلة الإسكان اتحلت”.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات في الجيزة: “عاوزين البرلمان يساعدنا في وضع اشتراطات لتراخيص البناء.. ولو حد مكاني ميسمحش ببناء في القاهرة تاني”

البناء مجلس النواب الرئيس السيسي الجيزة اشتراطات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة حلوة لما نحط أيدينا مع بعض.. فيديو

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطنى لأبقي قويًا ياهداف»

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

مسئولة إدارة العلاج الحر في قضية الرشوة: تراخيص مستشفى دار الصحة قبل استلامي العمل

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

لا بديل عن الفوز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية خيانة للأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ