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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بطوخ. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور طه عاشور المشرف على المدينه الجامعيه بطوخ.

رئيس جامعة بنها يواصل جولاته ويتفقد المدينة الجامعية بـ شبرا

 

وشملت الجولة تفقد نائب رئيس جامعة بنها المطابخ  والمطاعم ومخازن الأغذية ، بالاضافة الى التأكد من مستوى النظافة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.


واكد الدكتور تامر سمير على توفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية ، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

 

من ناحية اخري، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن مبادرة "مودة" من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التي تعد عماد المجتمع ودليل ترابطه. 
 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ندوة "الأسرة وبناء المجتمع" والتي نظمتها كليتا التربية والآداب بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتورة منى زعزع وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة له باع طويل فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة ، وصنايعية مصر، ومبادرة مودة التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي.
 

وأضاف أن الجامعة حريصة على توعية الطلاب وشباب القليوبية بخطورة الطلاق وتأثيره على المجتمع المصري وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات سواء بالحضور أو المشاركة أون لاين داخل الجامعة وخارجها.
 

من ناحية أخرى، تناولت الندوة إلقاء محاضرة عن مكانة الأسرة في المجتمع ومواجهة ما يواجهها من عقبات حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الموجود دسوقي وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بالقليوبية  ، ومحاضرة عن ضوابط نجاح العلاقات الأسرية حاضر فيها فضيلة الشيخ جلال السيد السعيد الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف ، ومحاضرة عن جودة الحياة الزوجية في السنة النبوية حاضر فيها الدكتور علي سعد جاب الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية.
 

كما تناولت الندوة محاضرة عن الطلاق العاطفي : الأسباب والوقاية حاضرت فيها الدكتورة أمال الفقي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ، ومحاضرة اختيار شريك الحياة في ضوء البناء النفسي حاضر فيها كل من الدكتور محمد كمال أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ، والدكتور عبد الرحمن سماحة مدرس الصحة النفسية بالكلية ، ومحاضرة عن تأهيل المقبلين علي الزواج حاضر فيها الدكتورة نيفين سيد مدرس الصحة النفسية بكلية التربية ، ومحاضرة عن البناء النفسي السوي لأفراد الأسرة حاضر فيها الدكتورة عفاف حسن مدرس علم النفس بكلية الآداب ، ومحاضرة عن الخلافات الزوجية وكيفية علاجها والتغلب عليها حاضر فيها الدكتورة تحية عبد العال أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية.

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جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية طوخ منسق عام للأنشطة الطلابية

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