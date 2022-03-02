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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1500 فريق طبي لتحقيق المستهدف من التطعيم ضد فيروس كورونا في المنيا

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائب الدكتور محمد أبو زيد وفد وزارة الصحة والسكان، للتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، للبدء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لمن هم أكبر من 12 عام، والتي ستنطلق بدءا من السبت القادم 5 مارس وحتى 15 مارس الجاري، وبحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

أوضح المحافظ أن الحملة تستهدف جميع المراكز والقرى والنجوع والتوابع، للوصول للفئات المستهدف من الحملة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم، موجها رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تضم 1500 فريق طبي يومياً يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتطعيم الفئة المستهدفة من الحملة، مشيراً إلى أنه سيتم انتشار الفرق الطبية بجميع المراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل.

وناشد "القاضي" جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مشيراً إلى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على التنسيق الدائم مع مديرية الصحة لتنظيم العديد من الحملات لتطعيم المواطنين بمختلف المراكز حرصا على سلامتهم وصحتهم

المنيا الصحة التنسيق لقاح فيروس كورونا مديرية الصحة للقاح انتشار العدوى رؤساء الوحدات المحلية

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