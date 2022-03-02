موسكو: خطر وقوع صدام مباشر مع حلف الناتو قائم

قال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا سبق أن حذرت الغرب من أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو كانت ستنفجر عاجلا أو آجلا.

وقال جروشكو إن روسيا حذرت الغرب مرارا من أن وعد الناتو بقبول أوكرانيا في عضويته يمثل قنبلة موقوتة كانت ستنفجر عاجلا أو آجلا".

وأضاف أن خطر وقوع صدام مباشر مع الناتو قائم.

وأشار إلي أن تفاقم الوضع الحالي حول أوكرانيا تقع المسؤولية الكاملة عنها على عاتق الدول التي تجاهلت المصالح الحيوية لروسيا، لافتا إلى أن هناك الآن خطر وقوع صدام مباشر بين قوات روسيا والناتو.

واعتبر أن كل ما فعله الناتو بعد الحرب الباردة انتهى بكارثة وكل توسع جديد للناتو أدى إلى تدهور أمن الحلف نفسه.

وحسب جروشكو، فإن الناتو اعتبر نفسه منتصرا في الحرب الباردة وتوهم أنه يستطيع إقامة نظام عالمي خاص به.

وشدد على أن لا بد أن تدرك أوروبا عاجلا أم آجلا أن الهيكل الأمني الذي يتمحور حول الناتو هو طريق يؤدي إلى مأزق.

وأضاف أن لا يمكن التفكير في بنية أمنية أوروبية جديدة إلا بعد حل قضية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وأكد أن روسيا ستواصل الإصرار على الضمانات المادية والقانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وأنه يتعين على الغرب أن يعي بأن روسيا لديها مصالح أمنية مشروعة.

ووصف جروشكو التوجهات الجيوسياسية لأوروبا بأنها تشبه لعبة كبيرة وخطيرة للغاية.

وقال إن أمريكا لا تريد أن يتمتع الاتحاد الأوروبي باستقلالية من الناحية الجيوسياسية، وإن التكتل الأوروبي ليس لديه فرصة لأن يكون لاعبا مستقلا في الساحة العالمية ما لم يدرك أن الولايات المتحدة هي التي تثير توترات مع روسيا.