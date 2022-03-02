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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات دونيتسك تحاصر مدينة أوكرانية جديدة.. وصافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف

كييف
كييف

أفادت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات جمهورية دونيتسك أعلنت فرض حصار على مدينة ماريوبول الأوكرانية على شاطئ بحر آزوف.

كما أفادت قناة “العربية” بدوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف منذ قليل، مع استمرار القصف الروسي.

ومنذ قليل، أفادت مجلة “Vice” الأمريكية، بوصول أوائل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي.

وصول أجانب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي

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وقال عسكري بريطاني سابق متخصص في الدفاع الجوي في تصريحات لمجلة “Vice” الأمريكية، "تواصلت مع بعض الأفراد، وأني لآمل أن أتمكن من استخدام مهاراتي في مجال الدفاع الجوي. أعتقد أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة سيتضح المزيد بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه، تدرب على إسقاط الطائرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك الأنظمة المضادة للصواريخ.

كما أفادت المجلة الأمريكية، بأن مئات الأجانب، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، يتجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

ودعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إلى تشكيل “فيلق دولي” من شأنه تعزيز القدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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