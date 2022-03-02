حمادة هلال يروج للمداح 2 في أحدث ظهور عبر انستجرام

شارك الفنان،حمادة هلال،جمهوره صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني (المداح2).

وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

اعتذار نسرين طافش

وستغيب نسرين طافش، عن جمهور مسلسل “ المداح ” فى جزئه الثاني، حيث من المقرر أن تلعب هبة مجدى دورا بديلاً للشخصية التى لعبتها “طافش”.

واعتذرت نسرين طافش، عن تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.