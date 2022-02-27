حمادة هلال يروج لمشاهدة حلقاته ببرنامج حبر سري

نشر الفنان حمادة هلال، صورة له برفقة الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري، في إطار الترويج لمشاهدة حلقاته بالبرنامج، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حمادة هلال تعليقا على الصورة: إن شاء الله حلقة جميلة فى برنامج حبر سري مع ‏الإعلامية اسما ابراهيم يوم 3 و4 مارس علي قناه القاهره والناس ايوه انا قولت ماليش منافس غير واحد سبونج بوب.

ويحل الفنان حمادة هلال ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم من خلال برنامجها “حبر سرى”، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين، 3 و4 مارس، على قناة القاهرة والناس.

ويتحدث حمادة هلال عن كثير من التفاصيل الخاصة بأعماله الجديدة وخاصة مسلسل “المداح 2” والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

كما يكشف حمادة هلال كثير من التفاصيل الحياتية والشخصية والتى لا يعرفها الكثيرون عنه.