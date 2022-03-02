الصين: نسعى لمنع التصعيد وعدم خروج الأمور عن السيطرة

قال ممثل الصين بجمعية الأمم المتحدة، إن موقفنا بالنسبة لأوكرانيا ثابت على قناعة بضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والخلافات الإقليمية لابد ان تسير على ميثاق الأمم المتحدة السلمية.

وأضاف ممثل الصين، خلال كلمة بجمعية الأمم المتحدة، أننا نسعى لمنع التصعيد وعدم خروج الأمور عن السيطرة، لافته إلى أن أى تدابير تأخذها الأمم المتحدة والأطراف المعنية ينبغى أن تعطى الأولولية للسلام والاستقرار.

وتابع ممثل الصين، أنه لابد من القيام بدور إيجابي للوصول إلى الحلول السلمية، فالانقسامات تؤدى إلى دوامات، لذلك ندعوا للتحلى بالمسؤولية والحل الشامل من خلال الحوار والتشاور.

وأكد ممثل الصين، أننا لطالما كنا على قناعة بضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية والخلافات الدولية، وهدفنا الأن منع التصعيد ومنع خروح الأمور عن السيطرة.