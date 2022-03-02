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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لربط الدراسة النظرية بسوق العمل.. هندسة حلوان تطلق مسابقة لابتكارات الطلاب.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لاطلاق معرض للابتكار العملي “مسابقة triple s” للعام الخامس علي التوالي، تحت شعار "مصر تبتكر"  ، ، وتعد  المسابقة عملية علي ما يتم دراسته بكليات الهندسة  وذالك في إطار تشجيع الشباب على الابتكار وتطوير القدرات الفكرية والعلمية من خلال التنمية الوطنية لقدرات الشباب.


وصرحت ادارة كلية الهندية بجامعة حلوان ان المسابقة تعد تدريب عملي علي ما يتم دراسته بكلية الهندسة و تؤهل الطلاب لسوق العمل و تعطيهم خبرات مختلفة  حيث ان المسابقة تشمل  عدة اوجه و اجزاء مختلفة

المسابقة هي الأولي من نوعها في الجامعات الحكومية، وهذا العام يشترك بها عدد كبير من المشاريع من كافة أنحاء الجمهورية، وتدفع هذه المسابقه الطلاب علي البحث العلمى وربط الدراسة النظرية بمجالات وسوق العمل.

وتتكون المسابقة من خمسة  فئات هذا العام و هي :


الفئة الأولي وهي اهمهم واشهرهم تحت اسم "spaghetti competition " وفكرة المسابقة هي عمل كباري وجسور من المكرونة علي هيئة أشكال هندسية بوزن يتراوح من ١-٢ كجم للكوبري ويتحمل أوزان تصل إلي 100 كجم ويتم ربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا، ويعد الفريق صاحب الكوبري القادر على تحمل أوزان ثقيلة هو الفائز بالمسابقة.


والثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية حكومية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة وفكرة المسابقة هي "تنفيذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي علي متفجرات وذخيرة بغرض حمايته من اي هجمات خارجية، ونعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بابعاده محدده، كما نعبر عن الذخيرة ببيضة لأنها جسم هش وحساس ونضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتي 3 أمتار، وأكبر فريم يتحمل أكبر عدد من الضربات دون أن ينهار يكون الفائز".


أما مسابقة general competition 
هي مسابقة خاصة لجميع الطلبة بمختلف اقسامهم ( الهندسة المدنية و المعمارية و الميكانيكية) وأيضاً تعد من اكبر المسابقات الإنشائية الى تظهر مدى التميز والابداع والقدرة على حل مشاكل موجودة على ارض الواقع و ابتكار مشاريع مختلفة بحيث يقدم الطلاب فكره لمشروع يمكن تنفيذه لحل مشكلة او تطوير مشروع موجود في الواقع و تهدف هذه المسابقة إلى  محاوله الاستفاده من المشاريع المقدمة في تنميه المشروعات القومية للدولة وتظهر هذه  المسابقة بشكل كبير قدرة الطالب على الإبتكار والتطوير من البيئة المحيطة من الناحية الهندسية.

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" earthquake competition " هي المسابقة الرابعة عبارة عن منشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الاسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل الاساتذة المشرفين.


والخامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الأخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.

البحث العلمي جامعة حلوان كليات الهندسة كلية الهندسة سوق العمل ابتكار هندسة حلوان مسابقات مواكبة التطور

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