الحل الأمثل للتخلص من بروز البطن بعد الولادة.. تعرف عليه

بروز البطن من أكثر الأشياء التي تزعج المرأة بعد الولادة ، والتي لا يمكن التخلص منها بسهولة، وهذا الأمر لا ينطبق على السيدات الممتلئات أو البدينات فقط بل النحيفات أيضا، فظهور البطن بعد الولادة أمر محتم خاصة بعد الولادة القيصرية، وتعتبر عملية "شد البطن" من أحدث الطرق للتخلص من تلك المشكلة نهائياً.

وأوضح الدكتور محمد الفولي، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة" أن ظهور البطن المتدلية بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية أمر مزعج للغاية، ولكن تعتبر عملية "شد البطن" من الطرق التي قد تلجأ لها بعض السيدات.

ما هي عملية شد البطن ؟



وأكد أن عملية شد البطن من العمليات الجراحية والتي يتم من خلالها إزالة الخلايا الدهنية والجلد الزائد نتيجة الترهلات التي تحدث بعد الولادة، ويمكن لطبيب التجميل أن يقوم بعملية شد البطن مباشرة بعد الانتهاء من عملية القيصرية حيث يقوم الطبيب من خلال جرح القيصرية بإزالة الجلد المترهل وإعادة عضلات البطن لوضعها السابق قبل الحمل، وهذا الإجراء مفيد حتى لا تضطر المرأة إلي دخول غرفة العمليات أكثر من مرة.

أما بالنسبة للولادة الطبيعية أوضح الدكتور محمد الفولي أن المرأة يمكنها إجراء عملية شد البطن بعد 6 أسابيع بعد الولادة ولكن من الأفضل الانتظار من 6 أشهر إلي عام حتى يعود الجسم إلي طبيعته ومن ثم إزالة الجلد الزائد فيما بعد عن طريق عملية شد البطن.

وشدد الفولي على ضرورة تجنب التدخين بعد إجراء جراحة شد البطن وشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، مع ممارسة الرياضة باستمرار للحصول على نتائج ممتازة ويتم هذا تحت إشراف الطبيب المختص.