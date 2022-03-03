عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الجيزة ورامتان الثقافي تنظمان عرض أزياء من إعادة تدوير المخلفات ..شاهد

عرض أزياء من إعادة
عرض أزياء من إعادة تدوير المخلفات

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين التابع لوزارة الثقافة، عرض ازياء من إعاده تدوير المخلفات.

وذلك للاستفاده من مخلفات البيئه من ورق وكرتون كمشاركة في الحفاظ على البيئه وإعادة تدوير مخلفات البيئة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وراويه عبد الرحمن مدير عام التنشيط الثقافي، والفنانه التشكيليه مروه محي مدير مركز رامتان الثقافي، واشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسميه الخطيب وكيل مديريه التعليم بالجيزه، اداره الموهوبين بالجيزه برئاسة الدكتورة رضا الفخراني.

وشارك في العرض عدة ادارات تعليميه ومدرسة الوسام وصلاح سالم الرسمية بالعمرانية، ومدرسة حسام ومدرسة طه حسين ببولاق الدكرور، ومدرسة الصفا، ومدرسة الشيخ الشعراوي بابو النمرس.

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.27 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.27 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.27 PM
WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.27 PM
مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة مركز رامتان الثقافي متحف طه حسين إعادة تدوير المخلفات مخلفات البيئه قطاع الفنون التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

مبدأ اشمعنى مينفعش.. السيسي ينصح الشعب..و3 حلول لتجنب البناء على الأراضي الزراعية

الخارجية : مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية في الأزمة الأوكرانية

موضوعات متعلقة

انطلاق الدورة السابعة من إيجي فاشون مارس المقبل

مدير شبكات توزيع الكهرباء: الانتهاء من تغذية المتحف المصري الكبير كاملا ..شاهد

وكيل تعليم الجيزة لـ صدى البلد: تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية..شاهد

محافظ الجيزة لـ «صدى البلد»: الشباب عصب الوطن وتنظيم منتدى شباب المحافظة سنويًا|شاهد

رئيس أكاديمية طيبة يكرم معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية.. شاهد

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية بين شارعي فيصل والأهرام.. ويتابع الرعاية الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى أبو النمرس المركزي

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد فى أسعار هيونداي النترا HD في مصر

أمين مجلس الدولة يكشف موعد تسلم القاضيات العمل رسميا

لتسهيل الإجراءات.. بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات|تفاصيل

يوفنتوس يفوز على فيورنتينا 1-0 في نصف نهائي كأس إيطاليا

ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

أكبر طرح بالبورصة|العاصمة الإدارية تكشف موعد طرح أسهم الشركة.. وتؤكد: تنفيذ 80% من المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ