تعليم الجيزة ورامتان الثقافي تنظمان عرض أزياء من إعادة تدوير المخلفات ..شاهد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين التابع لوزارة الثقافة، عرض ازياء من إعاده تدوير المخلفات.

وذلك للاستفاده من مخلفات البيئه من ورق وكرتون كمشاركة في الحفاظ على البيئه وإعادة تدوير مخلفات البيئة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وراويه عبد الرحمن مدير عام التنشيط الثقافي، والفنانه التشكيليه مروه محي مدير مركز رامتان الثقافي، واشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسميه الخطيب وكيل مديريه التعليم بالجيزه، اداره الموهوبين بالجيزه برئاسة الدكتورة رضا الفخراني.

وشارك في العرض عدة ادارات تعليميه ومدرسة الوسام وصلاح سالم الرسمية بالعمرانية، ومدرسة حسام ومدرسة طه حسين ببولاق الدكرور، ومدرسة الصفا، ومدرسة الشيخ الشعراوي بابو النمرس.

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.20 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.21 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (2)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM (3)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.22 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (2)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM (3)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.23 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.24 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (2)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM (3)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.25 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM (2)

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.26 PM

WhatsApp Image 2022-03-02 at 4.37.27 PM (1)