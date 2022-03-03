عادل مصطفى: فوز الزمالك أمام فيوتشر وهمي

أكد عادل مصطفى نجم الأهلي الأسبق أن الفوز الذي حققه الزمالك على فيوتشر "وهمي" و"خادع".



وأشار مصطفى عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الفريق الأبيض لن تتحسن نتائجه سوى بعودة طارق حامد لاعب خط الوسط المدافع.



وتطرق عادل مصطفى للحديث عن بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي مؤكداً أنه مدرب رائع ويقدم مستويات طيبة وحقق إنجازات مهمة.



وأوضح أن المقارنة مرفوضة بين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي وبيتسو موسيماني لأن جوزيه كان يملك كوكبة من النجوم وجيل ذهبي بمعنى الكلمة بخلاف أن الظروف مختلفة بين الأجيال.