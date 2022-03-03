بحركات قتالية.. أحمد العوضي يروج لفيلم "البلدوزر".. فيديو

روج الفنان أحمد العوضي لأحدث أفلامه السينمائية فيلم “البلدوزر”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر أحمد العوضي فيديو له أثناء التدريب علي حركات قتالية، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “استعدادات فيلم البلدوزر، اول فيلم مصري عن ال mma، نحن حقيقيون”.

يذكر أنه وجّه النجم أحمد العوضي رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ما أمر به برعاية الفنان سمير صبري، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقال «العوضي» في تصريح خاص لصدى البلد: "شيء عظيم أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكفل بحالات بعض الفنانين فهو يقدر القوة الناعمة؛ كما أنه يهتم بكل الشعب المصري مش الفنانين بس".

كان الناقد طارق الشناوي، قد أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.