الجزائر تجدول رحلة جوية لإعادة مواطنيها من أوكرانيا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، بالنسبة للمواطنين العالقين في البلدان المجاورة لأوكرانيا، انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة الثامنة والربع مساء.

وقالت منسقة الاتصالات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي "ميريلا هديب"، إن الوضع الإنساني في أوكرانيا عقب الهجوم الروسي عليها منذ نحو أسبوع يعد "صعبا للغاية".

وأضافت هديب - في تصريحات خاصة لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الخميس/ - أن التقارير تشير إلى أن هناك أشخاصا غادروا أوكرانيا إلا أنه لايزال هناك أيضا ملايين آخرون في البلاد يواجهون ظروف صعبة للغاية، بما في ذلك نقص في الكهرباء والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه وغيرها حيث يعيشون في أماكن إيواء.

وأكدت هديب، أن كثافة المستشفيات أصبحت ممتلئة للغاية، وفي حال استمرار الزيادة في الكثافة فإن الوضع الإنساني في أوكرانيا سيصبح كارثيا، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر قام بتوزيع المساعدات الإنسانية في مدينة "ماريوبول" على أكثر من 4 آلاف شخص فروا من منازلهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من 1600 موقع عسكري.

وقال المتحدث باسم الدفاع إيجور كوناشينكوف للصحفيين: "منذ بدء العمليات، استهدف 1612 موقعا، من بينها: 62 نقطة مراقبة ومراكز اتصال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و 39 منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "إس -300"، وبوك "إم – 1"، وأوسا، و 52 محطة رادار".

وأضاف "كما تم تدمير 49 طائرة على الأرض و 13 طائرة في الجو و 606 دبابات وعربات قتالية مدرعة اخرى و 67 نظام صواريخ متعددة و 227 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و 405 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة وكذا 53 طائرة بدون طيار".